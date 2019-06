Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA verschärft sich. Teheran will am Atom-Abkommen festhalten - allerdings nur unter gewissen Bedingungen.

Der Iran will sich ungeachtet der Sanktionen der USA und der Vorwürfe angesichts der Vorkommnisse im Golf von Oman vorerst weiter im Grundsatz an das Atomabkommen halten, erwartet aber "positive Signale". Andernfalls werde sich Teheran weiter von einigen der Verpflichtungen verabschieden, sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani.

Er sprach der russischen Agentur Interfax zufolge am Samstag auf einer Sicherheitskonferenz in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan. Ruhani äußerte demnach auch die Hoffnung, dass andere Länder die Bemühungen um Frieden in der Region unterstützten.

Zugleich kritisierte der iranische Präsident einmal mehr den Ausstieg der USA aus dem Abkommen sowie die "illegalen Sanktionen" gegen sein Land. "Diese Politik ist eine Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung, die wiederum ein grundlegendes und unverletzliches Recht aller Nationen ist", sagte Ruhani. Am Vortag hatte er in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan den USA eine Destabilisierung ...

