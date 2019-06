Nagel mich jetzt nicht fest, wer es war, aber ein smarter Investor hat irgendwann einmal gesagt, dass grundsätzlich jedes intelligente Investieren Value Investing sei. Eine Sichtweise, die ich durchaus bereits das eine oder andere Mal geteilt habe. Egal ob man sich selbst als Wachstumsinvestor oder eher defensiven Investor oder auch als Einkommensinvestor definiert, im Grunde suchen wir alle nach einer Sache: nach einer unterbewerteten Aktie, an deren künftigem Erfolg wir partizipieren. In letzter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...