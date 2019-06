Wenn du an deine Anfänge beim Investieren zurückdenkst, dann fallen dir bestimmt einige Fälle ein, in denen du rückblickend betrachtet dumm gehandelt hast. Du wärst zumindest nicht der Einzige, dem es so geht. Das ist aber nicht schlimm - denn schließlich hast du aus diesen Fehlern gelernt. Besser für den eigenen Geldbeutel ist es aber sicherlich, aus den Fehlern anderer zu lernen. Daher habe ich dir drei Tipps mitgebracht, die dir beim Anlegen in Aktien die eine oder andere dumme Entscheidung ersparen ...

