Globalisierung, Prekarisierung, Digitalisierung: Hören wir auf, über Arbeit angstbeladen zu debattieren. Wenn wir es richtig anpacken, schlummert in der Berufswelt der Zukunft die Quelle eines neuen Wirtschaftswunders.

Die Sozialdemokratie ist im 19. Jahrhundert aus der Arbeiterbewegung heraus entstanden. Arbeit ist seit jeher der Dreh- und Angelpunkt sozialdemokratischer Politik. In den vergangenen Jahren ist die Rolle von Arbeit jedoch immer enger und defensiver diskutiert worden. Ob in den Debatten über die Digitalisierung oder auch schon zuvor zur Globalisierung: Arbeit stand immer unter Druck. Dieser Diskussion sollten wir eine andere Richtung geben.

In den 1990er- und 2000er-Jahren dominierte der Diskurs, Produktionsverlagerungen und globaler Wettbewerb würden Arbeitsplätze und Löhne in Deutschland gefährden. In den neueren Debatten zur Digitalisierung erwarten einige Beobachter gar die Apokalypse auf dem Arbeitsmarkt. Die Befürchtung ist, dass Roboter und künstliche Intelligenz menschliche Arbeit fast völlig überflüssig machen könnten. Diesen Abgesang halten wir für falsch. Auch wenn uns Globalisierung und Digitalisierung natürlich vor neue Herausforderungen stellen: Die Bedeutung von Arbeit in der Gesellschaft wird nicht geringer. Im Gegenteil! Wenn wir den Wandel, der vor uns liegt, richtig gestalten, dann ist die Arbeit der Zukunft eines der wirksamsten Mittel der Gesellschaftspolitik.

Die Prognosen dazu, wie viele Jobs in Zukunft wegfallen werden, gehen sehr stark auseinander. Die ehrliche Antwort ist, dass niemand genau weiß, wie sich die Digitalisierung auswirken wird. Worin sich aber alle Experten einig sind, ist, dass die Arbeit der Zukunft weg von Routinen und hin zu mehr Kreativität führen ...

