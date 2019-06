Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist davon überzeugt, dass der neue Hauptstadtflughafen wie geplant im Oktober 2020 öffnet. "Nach jetzigem Kenntnisstand: Ein klares Ja", sagte Woidke der "Berliner Morgenpost" (Sonntag). "Wir haben das vermeintlich unlösbare Problem, die Entrauchungsanlage, gelöst."

Zuletzt hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup Zweifel am geplanten Eröffnungstermin geäußert. Scheuer verwies in dem Anfang Juni bekannt gewordenen Schreiben auf schrumpfende Puffer im Zeitplan. "Diese Entwicklung gibt mir Anlass zur Sorge."

Woidke erneuerte die Forderung Brandenburgs, das Nachtflugverbot am BER um eine Stunde auszuweiten. Das Land ist ebenso Eigentümer der Flughafengesellschaft wie das Land Berlin und der Bund. Der BER sollte ursprünglich im Herbst 2011 in Betrieb gehen, der Start verzögerte sich aber wegen zahlreicher Baumängel, Technikproblemen und Planungsfehlern erheblich./kp/DP/fba

AXC0005 2019-06-16/14:21