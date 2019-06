Am Ende einer langen Abwärtsbewegung markierte die Dialog Semiconductor-Aktie im Sommer bei 12,59 Euro ihr 2018er Jahrestief. Anschließend stieg der Wert wieder an und erreichte am 1. November ein neues Zwischenhoch bei 25,44 Euro. Von diesem Hoch aus ermäßigte sich der Kurs in der nachfolgenden Korrektur bis zum 3. Januar auf 19,12 Euro.

Ausgehend von diesem Tief startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie ließ die Aktie in einen stabilen Aufwärtstrend übergehen und am 3. Mai bei 35,37 Euro ...

