'Mannheimer Morgen' zu Hongkong

Mit dem Auslieferungsgesetz hätte sich Hongkong China ausgeliefert. Endgültig. Doch die politischen Freiheiten bröckeln auch so. Immer deutlicher hat Peking in den vergangenen Jahren den Zugriff verstärkt und sich zuletzt sogar ganz unverhohlen in die Politik eingemischt. Die Chinesen überlassen nichts dem Zufall, auch und gerade in Hongkong nicht. Mit geostrategischem Geschick und manchmal subtil verleiben sie sich die Stadt ein. Je lauter Hongkong nach Unabhängigkeit ruft, desto stärker demonstriert China seine Unnachgiebigkeit: Nichts fürchten die Kommunisten mehr als Unruheherde in ihrem Reich.

