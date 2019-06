Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu den Einwürfen von Joachim Gauck:

"Was Christian Wulff einst der Islam war, das ist Joachim Gauck heute die AfD. Beide Präsidenten haben recht: Der Islam gehört zu Deutschland, die AfD auch. Während Wulff es bei der Einschätzung beließ, geht Gauck einen Schritt weiter: Er kritisiert die große Mehrheit des frei gewählten Bundestages, weil sich Abgeordnete über Parteigrenzen hinweg beharrlich weigern, die AfD mit einem Stellvertreter des Parlamentspräsidenten zu adeln. Doch steht es einem ehemaligen Bundespräsidenten nicht zu, Zweifel an der "politischen Nützlichkeit" dieses mehrfach wiederholten Votums der breiten Mehrheit zu äußern. Im Gegenteil: Mit diesem Ausrufezeichen gegen Rechts zeigen die Parlamentarier in beeindruckender Konsequenz Haltung und gehen gerade nicht den einfachen Weg. Gut so."/be/DP/fba

AXC0021 2019-06-17/05:35