Die Kryptowährung Bitcoin hat über das Wochenende deutlich zugelegt. Am Sonntagmorgen stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp auf 9387 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 13 Monaten.

Am Sonntagnachmittag kostete die Kryptoleitwährung noch 9080 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 161 Milliarden. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von rund 16 Prozent.

Laut Bitcoin-Experte Timo Emden von Emden Research zeigt sich der Bitcoin derzeit als grösster Nutzniesser des sich anbahnenden "Facebook -Coins". Zuletzt hatte das "Wall Street Journal" über ein Investment verschiedener Unternehmen wie Mastercard , Visa, Paypal und Uber in das Projekt unter dem Namen "Libra" berichtet.

Aufgrund des starken Kursanstiegs über das Wochenende sei die Marke von 10'000 US-Dollar wieder in Sichtweite geraten, so Emden in der Kurzstudie. Gleichzeitig werde damit auch die Gefahr von Rücksetzern wieder akut./an/AWP/fba

