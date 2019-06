Die Handelsstreitigkeiten und der wiederaufflammende Iran-Konflikt bleiben für Anleger ein Risiko. Investoren schauen in dieser Woche vor allem auf die Geldpolitik.

Von lauen Sommermonaten kann an den Börsen derzeit keine Rede sein. Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben nicht nur - sie werden verstärkt. Mit dem Handelsstreit und dem wiederaufflammenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleibt das Risiko an den Finanzmärkten bestehen.

Diese Unwägbarkeiten hatten bei vielen Investoren bereits in der vergangenen Woche schlechte Stimmung verbreitet. Das bekam auch der deutsche Leitindex Dax zu spüren. Er ging am Freitag mit 12.096 Punkten aus dem Handel. Damit befindet er sich zwar noch immer knapp über der psychologisch wichtigen Grenze von 12.000 Punkten, doch büßte der Index einen Großteil seiner im Wochenverlauf erzielten Kursgewinne wieder ein.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen gingen am Freitag mit einem leichten Minus ins Handelswochenende. Der Dow-Jones-Index fiel zum Wochenausklang auf 26.090 Punkte. Auf Wochensicht konnte der Index seinen Kurswert nur leicht steigern. Auch der breiter gefasste S&P 500 gab leicht nach und schloss bei 2887 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ebenfalls an Wert. Er büßte 0,5 Prozent ein und landete auf 7797 Punkte.

Anleger in den USA blicken in dieser Woche gespannt auf die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank mit Jerome Powell. Der Chef der Federal Reserve könnte sich dabei zu einer möglichen Senkung der Leitzinsen äußern. Ein solcher Schritt gilt im Juni allerdings noch nicht als wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Fed-Sitzung im Juli dazu kommt, taxieren Investoren aber auf rund 90 Prozent.

2 - Handel in Asien

Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten sind zu Wochenbeginn weitgehend in Deckung geblieben. Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA am Mittwoch sowie in Großbritannien und Japan am Donnerstag ließen sie Vorsicht walten, sagten Händler am Montag. Auch die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman dämpften die Risikolust. In Tokio notierte der japanische Leitindex ...

