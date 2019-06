The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B007570 ERSTE GP BNK AG 12-19 BD00 BON EUR N

CA 9VPA XFRA BE0002198647 VRANKEN-POMM.M0.13-19 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0229751927 BCO DO BRASIL SA 13-19MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0246198037 JSC KAZ.TEMIR ZHOLY 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2AAMF8 FMS WERTMGMT MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HC49 DEKABANK DGZ IHS.R.5024 BD00 BON EUR N

CA XFRA US25470DAC39 DISCOVERY COMM. 10/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3SB9 LB.HESS.THR.CARRARA06Q/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4NA7 HCOB ADVZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US3135G0ZE65 FED.NATL MTGE ASS. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0794392588 MICHELIN LUX. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796QM42 US TREASURY BILL 06/20/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0947397302 LINDE FIN. 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA N4WL XFRA XS1043181269 NATIONWIDE BLDG 14-UND. BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1073132224 SWED.EXP. CRED. 14/19 MTN BD03 BON IDR N