FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H5AB XFRA DE0009807016 HAUSINVEST 0.400 EUR

RKC9 XFRA AT0000677901 RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RAST 1.800 EUR

XFRA DE000HLB3CH0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/16 0.001 %

VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.355 EUR

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.053 EUR

RTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.488 EUR

MOGG XFRA US6084642023 MOL NA A ADR REG.S 1/2 0.222 EUR

SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.124 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.266 EUR

4I31 XFRA AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T 0.061 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.391 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.408 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.242 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.497 EUR

CRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.160 EUR

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.542 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.053 EUR

UNJ XFRA KYG8813K1085 UNITED LABS INTL HD -,01 0.007 EUR

ISM XFRA ID1000057003 INDOFOOD RP 100 0.011 EUR

MX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.003 EUR

BZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EUR

ETX XFRA FR0000051070 MAUREL ET PROM INH.EO-,77 0.400 EUR

3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.780 EUR

TK2A XFRA CH0231351104 THURGAU.KANTONALB.PS SF20 2.498 EUR

EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.514 EUR

EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.103 EUR

EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.118 EUR

EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.009 EUR

EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.259 EUR

EXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.152 EUR

EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.288 EUR

EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.912 EUR

EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.218 EUR

O4B XFRA DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUR

HP3 XFRA DE0006001902 RINGMETALL AG O.N. 0.060 EUR