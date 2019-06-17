FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6A6 XBUL BG1100025052 ADVANCE TERRAFD REIT BW 1 0.047 BGN
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
6A6 XBUL BG1100025052 ADVANCE TERRAFD REIT BW 1 0.047 BGN