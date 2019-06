Die Blackstone Mortgage Trust Inc. (ISIN: US09257W1009, NYSE: BXMT) zahlt für das zweite Quartal 2019 eine Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Juli 2019 (Record date: 28. Juni 2019). Auf das Jahr gerechnet werden 2,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 36,46 US-Dollar (Stand: 14. Juni 2019) und unter Voraussetzung einer ...

