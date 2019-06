Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Lufthansa nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Das gesenkte operative Margenziel der Fluggesellschaft für 2019 gehe vor allem auf den Preiskampf auf der Kurzstrecke zurück, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf die Mitteilung der Lufthansa am späten Sonntagabend. Das spreche für die stärker auf die Atlantik- und andere Langstreckenrouten fokussierten Wettbewerber wie etwas IAG und Air France-KLM./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0057 2019-06-17/07:52