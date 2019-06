Eine Gewinnwarnung der Lufthansa hat am Montag der ohnehin schlechten Laune der Investoren einen schweren Schlag versetzt. Die Aktien knickten beim Broker Lang & Schwarz (L&S) bei hohen Umsätzen im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um 5,77 Prozent auf 16,67 Euro ein. Auf Xetra würden sie damit unter die Zwischentiefs um die 17 Euro fallen, in deren Bereich sich der Kurs vergangenen Herbst sowie Ende Mai bei Rückschlägen noch gefangen hatte. Das ohnehin triste Chartbild würde sich damit weiter eintrüben.

Die Airline bekommt den starken Preiskampf im europäischen Luftverkehr zu spüren und rechnet auch wegen fallender Ticketpreise für 2019 nur noch mit einem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro, nach etwa 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro bisher. Abseits des laufenden Geschäfts fürchtet der Konzern wegen einer neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zudem höhere Steuerzahlungen für frühere Jahre. Das Management will daher eine Rückstellung von 340 Millionen Euro bilden./mis/jha/

