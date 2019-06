Wie bereits in unserer letzten Analyse berichtet, gehört das US-amerikanische Halbleiterunternehmen AMD derzeit zu den Top-Gewinnern an der Nasdaq. Das Kursziel hatten wir bei 34 USD angesetzt, welches mittlerweile nach Plan erreicht werden konnte. Es wundert auch nicht, dass sich einige Anleger ihre Gewinne exakt in diesem Bereich sicherten.

