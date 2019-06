Es ist, als könnte man etwas ticken hören, so ruhig ist es derzeit an den US-Börsen. Aus der Super-Rallye der vorvergangenen Woche wurde schlagartig allgemeines Wassertreten. Schnelle Impulse in beide Richtungen gab es nonstop, aber sie führten nirgendwohin. Das ist ein Indiz, dass die Daytrader mehr und mehr unter sich sind, dass die großen Adressen abwarten.

