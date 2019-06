Was bei doppelter Haushaltsführung abzugsfähig ist, wann die Krankenkasse zahlt und ein Expertenrat zum Thema Überwachungskameras in Mietshäusern: Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Doppelte Haushaltsführung: Notwendige Möblierung abziehbar

Bisher konnten Berufstätige mit Zweitwohnung maximal 1000 Euro pro Monat als Werbungskosten für doppelte Haushaltsführung steuerlich abziehen. Zusätzlich können sie unbegrenzt Möbel und Hausrat geltend machen, entschied kürzlich der Bundesfinanzhof (VI R 18/17). Allerdings ist der Steuerabzug auf das beschränkt, was notwendig ist. "Luxus wie kostspielige Gemälde gehört nicht dazu", sagt Thomas Bauerfeind, Steuerberater aus München.

Teure Bürostühle ließen sich dagegen mit deren Langlebigkeit begründen. Zumindest dann, wenn sich der Preis in einem zulässigen Rahmen bewege. Feste Beträge gebe es nicht, das Finanzamt müsse in jedem Einzelfall entscheiden, was noch ginge und was bereits über die üblichen Kosten hinausgehe, sagt Steuerberater Bauerfeind. Bei möblierten Wohnungen müssten die ...

