Insgesamt herrscht seit dem Doppelhoch aus 2017/2018 beim Währungspaar AUD/USD ein langfristiger Abwärtstrend, der zu Beginn dieses Jahres ein Verlaufstief von 0,6747 USD hervorgebracht hat. Damit fiel das Pärchen auf ein Mehrjahrestief zurück, dass sogar unter dem aus Anfang 2016 lag. Kurzfristig konnte das Pärchen zwar wieder über die Marke von rund 0,70 USD zurückkehren, in den letzten Wochen wurde dieses Niveau aber unlängst wieder unterschritten und einem regelkonformen Retest unterzogen. Aktuell kämpf AUD/USD um die Maitiefs. Aus technischer Sicht ist ein Rückfall zurück auf die Jahrestiefs so gut wie in Stein gemeißelt und eröffnet entsprechende Handelsmöglichkeiten auf der Unterseite.

Der erfolgreiche Retest der Hürde um 0,70 USD Anfang dieses Monats und die darauf folgenden Abgaben zurück auf die Maitiefs signalisieren weitere Abgabebereitschaft. Ein Blick ...

