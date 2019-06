Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konjunkturforschungsinstitut IMK rechnet für dieses Jahr mit einer deutlich günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland als viele andere Ökonomen und die Bundesregierung. "Die deutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr stärker als von vielen erwartet", erklärten die Ökonomen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nimmt nach ihrer Prognose 2019 um 1,0 und 2020 um 1,6 Prozent zu, wobei im kommenden Jahr die größere Zahl an Arbeitstagen eine wichtige Rolle für das höhere Wachstum spiele, erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Das Wirtschaftswachstum werde vor allem vom kräftigen privaten Konsum getragen, der wiederum von weiter steigender Beschäftigung und höheren Löhnen profitiere. Gegenüber seiner Vorhersage vom März senkte das IMK nach eigenen Angaben die Wachstumserwartung für 2019 um 0,1 Prozentpunkte, die Prognose für 2020 blieb unverändert. Trotz ihrer vergleichsweise optimistischen Erwartungen rieten die Forscher aber dringend zu mehr öffentlichen Investitionen. "Die starke Nachfrage im Inland sorgt dafür, dass unsere Wirtschaft aktuell noch widerstandsfähig ist, sie bewahrt Deutschland vor einer Rezession", hoben sie hervor.

Die Ökonomen anderer Wirtschaftsforschungsinstitute hatten der deutschen Wirtschaft in der vergangenen Woche für dieses Jahr zum Teil nur ein deutlich geringeres Wachstum vorausgesagt. Sie bewegten sich damit auf einer Linie mit der Bundesregierung. Im nächsten Jahr soll das Wachstum dann aber nach einhelliger Meinung wieder deutlicher anziehen - auch wegen einer höheren Zahl an Arbeitstagen.

Aufwind der Industrieproduktion erwartet

Die niedrigste Erwartung für 2019 hegen die Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), nach deren Berechnungen das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 nur um 0,5 Prozent zunehmen dürfte. Das ist derselbe niedrige Wert, den auch die Bundesregierung offiziell erwartet. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet für dieses Jahr mit einem leicht höheren BIP-Plus von 0,6 Prozent, senkte die Prognose damit aber deutlich gegenüber den zuvor erwarteten 1,0 Prozent und sah die deutsche Konjunktur "im Sinkflug".

Optimistischer zeigte sich nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das seine Prognosen nur leicht auf 0,9 Prozent senkte und der deutschen Wirtschaft bescheinigte, weiter "gut aufgestellt" zu sein. Das IMK betonte, anders als früher habe der weltwirtschaftliche Gegenwind, der die stark exportorientierte Industrie bremse, noch nicht zu einem Abbruch des Wachstums geführt. "Es wäre aber hoch gepokert, sich auf Dauer darauf zu verlassen", mahnte der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Sebastian Dullien.

Zwar deute die Auftragslage der deutschen Industrie darauf hin, dass der Export 2019 immerhin um knapp 2 Prozent wachse und im kommenden Jahr etwa doppelt so stark zulege. Die Konjunkturexperten erwarteten deshalb auch, dass die Industrieproduktion, die seit November 2018 zurückgegangen ist, "in den kommenden Monaten einen moderaten Aufwärtskurs einschlägt". Allerdings seien gleichzeitig die konjunkturellen Risiken weiter hoch, insbesondere wegen der weiter schwelenden Handelskonflikte und des unklaren Ergebnisses im Brexit-Prozess.

