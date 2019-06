flatex Morning-news DAX: Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Freitag via Xetra mit einem Kurverlust von 0,60 Prozent bei 12.096,40 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur 2,61 Mrd. Euro. Auch die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes in Madrid, Mailand, London, Paris und Zürich fielen zum Wochenschluss durchweg etwas zurück. Der EuroStoxx50 ging mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 3.379,19 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street wagten sich die Markteilnehmer bis zum Wochenschluss offenbar nicht noch einmal neu aus der Deckung. Hier wird bereits auf den Fed-Zinsentscheid gelauert und das Pulver vorerst trocken belassen. Der Freitag wurde demnach als Konsolidierungstag zu den Akten gelegt. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 konnten sich bis zur Schlussglocke nicht mehr in den grünen Bereich manövrieren. Der Blick auf die Sektoren des marktbreiten US-Index S&P500 ließ auf eine eher defensiv zu wertende Positionierung schließen, da nur die Sektoren "Versorger", "Immobilien" und "Nicht-Basiskonsumgüter" eine positive Performance aufwiesen.

In der neuen Handelswoche steht mit dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch um 20:00 Uhr und der im Anschluss um 20:30 Uhr mit Fed-Chef Powell stattfindenden Fed-Pressekonferenz eines der Highlights an. Das weitere Highlight, unter anderem auch für den DAX, wäre der am Freitag stattfindende Hexensabbat an der Eurex. An diesem Hexensabbat, auch vierfacher Verfallstag, verfallen zum Beispiel Optionen und Futures auf den DAX, sowie Optionen und Futures auf Einzelaktien. Unter anderem verfallen auch Optionen und Futures auf den EuroStoxx50. Aufgrund des Verfallstags kann in der neuen Börsenwoche nochmals mit erhöhter Volatilität gerechnet werden. Am Montag stehen um 11:00 Uhr die Arbeitskosten für die Eurozone im ersten Quartal 2019 zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag wird aus den USA um 14:30 Uhr der New York Empire State Index für den Juni publiziert und um 16:00 Uhr folgt der NAHB-Hausmarkindex für den Juni. Nach dem US-Börsenschluss werden noch die TIC-Netto-Kapitalflüsse für den April ausgewiesen. Von der Unternehmensseite werden zum Wochenbeginn keine relevanten Quartalsmeldungen zu erwarten sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes tendierten zum Wochenbeginn noch uneinheitlich, während die US-Futures vom Übergang der asiatischen zur europäischen Handelszeit durchweg mit Zugewinnen notierten. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.125 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Minus von 0,60 Prozent bei 12.096,40 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 11. Juni 2019 bei 12.227,40 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher technisch abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.227/12.370/12.459 und 12.602 Punkten zu verorten. Die nächsten Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.995/11.924/11.852/11.764 und 11.621 Punkten in Betracht.

