HINWEIS: Wegen technischer Probleme fehlen einige der sonst im Briefing angebotenen Datentabellen.

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach einwöchigen Massenprotesten hat die Regierung in Hongkong das umstrittene Auslieferungsgesetz am Samstag ausgesetzt. Die Arbeit an dem Gesetz werde auf Eis gelegt, sagte die pekingtreue Regierungschefin Carrie Lam. Trotz des Rückziehers haben am Sonntag hunderttausende Menschen demonstriert. Schwarz gekleidet zogen sie durch das Zentrum von Hongkong und forderten den Rücktritt von Lam sowie den völligen Verzicht auf das umstrittene Auslieferungsgesetz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:00 US/Versum Materials Inc, ao HV zur Übernahme durch Merck KGaA

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: 12,0 zuvor: 17,8

ÜBERSICHT INDIZES

Keine Daten

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zurückhaltend - In Hongkong notiert der HSI fester, nachdem die Lokalregierung das umstrittene Auslieferungsgesetz nach einwöchigen Massenprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgesetzt hat. Der Handel wird ansonsten von Zurückhaltung geprägt angesichts der Sitzung der US-Notenbank im Wochenverlauf. Mit einer Zinssenkung in diesem Monat werde am Markt jedoch noch nicht gerechnet, heißt es. Auch der anhaltende Stillstand im Handelskonflikt zwischen China und den USA drückt auf das Sentiment. Anleger hoffen auf Fortschritte beim G20-Treffen Ende des Monats. Nach den USA und Großbritannien hat auch Saudi-Arabien den Iran beschuldigt, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der Vorwoche zu stecken. Teheran weist die Anschuldigungen indessen scharf zurück. Derweil hat US-Außenminister Mike Pompeo Garantien für den freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgesprochen. Wie genau die USA diese gewährleisten will, sagte Pompeo allerdings nicht.

US-NACHBÖRSE

Während am Mobilfunkmarkt T-Mobile US und Sprint an ihrer Fusion basteln, versucht Chairman Charlie Ergen von Dish Network die Transaktion weiter zu hintertreiben oder zumindest Nutzen daraus zu ziehen. Nun berichteten Kreise nach Börsenschluss, Ergen habe sich mit Vertretern der Regulierungsbehörden getroffen. Dort habe er darauf gedrungen, dass beide Mobilfunkanbieter mehr Bereiche veräußern sollten bei einem Zusammenschluss. Der Satelliten-TV-Betreibe stünde bereit, diese zu erwerben, hieß es. Dish kletterten um 1,2 Prozent. T-Mobile US sanken um 0,2 Prozent und Sprint legten um 1,3 Prozent zu. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen zogen die Titel des Tabaklogistikers Pyxus International um 4,5 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.089,61 -0,07 -17,16 11,84 S&P-500 2.886,98 -0,16 -4,66 15,16 Nasdaq-Comp. 7.796,66 -0,52 -40,47 17,50 Nasdaq-100 7.479,11 -0,42 -31,57 18,15 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 730 Mio 709 Mio Gewinner 1.194 2.113 Verlierer 1.730 838 Unverändert 112 83

Knapp behauptet - Die Nahostkrise lastete auf den Kursen, nachdem der Streit zwischen den USA und dem Iran wegen eines mutmaßlichen Angriffs des Irans auf Tanker im Golf von Oman an Schärfe gewonnen hatte. Teilnehmer beobachteten aber ein ruhiges Geschäft mit wenig Umsatz. Begrenzt wurden die Verluste auch durch die Hoffnung auf bald sinkende US-Zinsen. Der Halbleiter-Sektor tendierte 2,4 Prozent leichter, nachdem Broadcom einen schwachen Ausblick gegeben hatte. Die Broadcom-Aktie verlor 5,6 Prozent. Im Gefolge zeigten sich Intel (-1,1 Prozent), Texas Instruments (-3,5 Prozent), Qualcomm (-1,7 Prozent) und AMD (- 3,3 Prozent) ebenfalls unter Abgabedruck. Die Aktien von Sprint und T-Mobile US profitierten von einem Bericht, demzufolge das US-Justizministerium sich einer Billigung der Fusion beider Unternehmen nähert. Sprint stiegen um 2,9 Prozent und T-Mobile US um 0,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,84 0,7 1,84 64,0 5 Jahre 1,84 0,6 1,83 -8,7 10 Jahre 2,09 -0,9 2,10 -35,8 30 Jahre 2,59 -1,1 2,60 -47,8

US-Anleihen legten etwas zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 0,9 Basispunkte auf 2,09 Prozent.

DEVISEN

Keine Daten

Der Euro gab zum Dollar nach stark ausgefallenen US-Konjunkturdaten nach und fiel auf 1,1207 Dollar von 1,1265 Dollar vor den Daten. Der Euro reagiert nach Einschätzung der Danske Bank zunehmend empfindlicher auf Konjunkturdaten aus den USA. Das liege an Spekulationen um den Beginn von Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank vor dem kommenden geldpolitischen Treffen in der kommenden Woche.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Keine Daten

Die Ölpreise bauten ihre deutlichen Vortagesgewinne noch etwas aus. Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman verschärften sich die Töne zwischen Washington und Teheran. Derweil senkte die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihre Prognose zur globalen Ölnachfrage 2019 leicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,4 Prozent auf 52,51 Dollar, für Brent ging es um 1,2 Prozent auf 62,06 Dollar nach oben.52,51 Dollar, für Brent ging es um 1,2 Prozent auf 62,06 Dollar nach oben.

METALLE

Keine Daten

Die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten trieben die Investoren auf der Suche nach Sicherheit auch in Gold. Der Preis für die Feinunze markierte mit 1.358 Dollar ein neues Jahreshoch. Allerdings fiel der Goldpreis mit dem steigenden Dollar dann wieder zurück und verlor 0,1 Prozent auf 1.341 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

ARGENTINIEN-URUGUAY

In beiden Ländern ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Ursache sei eine "massive Störung" im Stromnetz, teilte das Energieunternehmen Edesur Argentina mit. Mittlerweile wurde die Stromversorgung jedoch wieder vollständig hergestellt.

G20

Die G20-Umweltminister haben die erste umfassende internationale Vereinbarung zur Verringerung des Plastikmülls in den Weltmeeren erzielt. Die Vereinbarung ist allerdings vage und beruht auf freiwilligen Maßnahmen. Ein Bericht über die soll ein Mal im Jahr veröffentlicht werden.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat der New York Times nach einem Bericht zu mutmaßlichen digitalen US-Eingriffen in das russische Stromnetz "Hochverrat" vorgeworfen.

NAHER OSTEN

Nach den USA und Großbritannien hat auch Saudi-Arabien den Iran beschuldigt, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman zu stecken und verlangt wie auch die die Vereinigten Arabischen Emirate Maßnahmen zur Sicherung der Öl- und Gasexporte aus der Region. Derweil hat US-Außenminister Mike Pompeo Garantien für den freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgesprochen. Wie genau die USA diese gewährleisten will, sagte Pompeo nicht.

NAHOSTPOLITIK USA

Die USA werden ihren mit Spannung erwarteten Nahost-Friedensplan womöglich erst im November vorstellen. Der Nahost-Berater von US-Präsident Donald Trump, Jason Greenblatt, begründete dies mit den auf den 17. September angesetzten Neuwahlen in Israel.

MEXIKO-USA

Eine Zusatzvereinbarung zum Migrationsabkommen mit den USA sorgt in Mexiko für Streit. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard bestritt, dass seine Regierung auf Druck der USA einer sogenannten Drittstaatenregelung zugestimmt habe. Vielmehr sehe das Dokument Beratungen über ein "verbindliches bilaterales Abkommen" zur Rücknahme von Asylbewerbern aus Drittstaaten vor. Dies sei aber keineswegs beschlossene Sache.

ALLIANZ

Der Immobilienarm des deutschen Versicherungskonzerns hat einen Anteil von 49 Prozent am New Yorker Wolkenkratzer 30 Hudson Yards gekauft. Der Anteil an dem Bürogebäude habe einen Wert von 348 Millionen US-Dollar.

BOEING

hat einen Milliardenauftrag der US-Luftwaffe erhalten. Für die Ersatzteilversorgung, Reparaturen und technische Unterstützung sei ein bestehender Vertrag um fünf Jahre verlängert und im Volumen um 6,5 Milliarden auf 10 Milliarden Dollar ausgeweitet worden.

GOLDMAN SACHS

will vier bislang separate Bereiche, die in Unternehmen oder Immobilien investieren, in einer Sparte zusammenlegen, wie mehrere Informanten berichten. Es werde noch einige Monate brauchen, um ein genaues Bild zu bekommen, aber die Geschäfte verwalten wohl Vermögenswerte im Umfang von 140 Milliarden US-Dollar, hieß es.

T-MOBILE US / SPRINT / DISH

Dish Network ist offenbar der führende Bieter für jene Unternehmensteile, die T-Mobile US und Sprint auf Forderung des US-Justizministeriums zur Rettung ihrer 26 Milliarden US-Dollar schweren Fusion verkaufen müssen. Laut informierten Personen sind aber auch der Kabelnetzanbieter Charter Communications und Altice USA interessiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2019 02:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.