Die Gemeinschaftswährung konnte sich am Montag erholen und so ist der EUR/USD zur 1,1220 gestiegen, nach dem am Freitag die 1,1200 getestet wurde. EUR/USD schaut auf Daten, Sintra Das Paar versucht die negative Performance der vergangenen Woche abzuschütteln, zu der es mit dem Scheitern über der Mitte der 1,1300 und knapp vor dem kritischen 200-Tage-SMA ...

