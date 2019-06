BERLIN (Dow Jones)--Stuttgart, Darmstadt und München sind die Städte mit der höchsten Luftbelastung in Deutschland. Sie überschritten im vergangenen Jahr den Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft teils deutlich. Das geht aus Daten des Umweltbundesamtes hervor, die am Montag im behördeneigenen Magazin "Schwerpunkt: Gesunde Luft" veröffentlicht wurden. In Stuttgart wurde demnach einen Jahresmittelwert von 71 Mikrogramm gemessen, in Darmstadt 67 und in München 66 Mikrogramm.

Insgesamt lagen 57 deutsche Städte über dem Grenzwert. Im Jahr 2017 waren es noch 65. Im Durchschnitt gingen die NO2-Werte an verkehrsnahen Messstationen um 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter zurück. Dennoch hält das Umweltbundesamtes die Belastung für zu hoch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehle, dass die Luftqualität an nicht mehr als drei Tagen Werte oberhalb von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter erreichen sollte. Diese WHO-Empfehlung wurde laut der Bundesbehörde an 78 Prozent aller 374 Messstellen überschritten.

"Die Luft in den Städten wird besser und der Trend geht in die richtige Richtung", erklärte Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes. Dennoch reichten die bislang beschlossenen Maßnahmen nicht aus, um den Schutz der Gesundheit sicherzustellen. "Neben den angelaufenen Software-Updates brauchen wir insbesondere eine schnelle Nachrüstung älterer Diesel-Pkw mit wirksamen Katalysatoren zur deutlichen Reduzierung des Stickoxidausstoßes", so Krautzberger. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Zulassung solcher Katalysatoren lägen vor und Nachrüstunternehmen hätten erste Anträge auch für Pkw gestellt. "Nun kommt es darauf an, dass der Genehmigungsprozess rasch durchlaufen wird. Alle Automobilhersteller sind dazu aufgerufen, die Nachrüstunternehmen technisch und die Kunden beim Kauf der Systeme finanziell zu unterstützen."

