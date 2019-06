Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen und Wochen sind die Konjunktursorgen in den USA größer geworden, so die Analysten der Helaba.Der Preisdruck sei mäßig und die Inflationserwartungen stark rückläufig. Inzwischen gehe die Mehrheit der Marktteilnehmer von einer Leitzinssenkung bereits im Juli dieses Jahres aus. Ob derartige Spekulationen gerechtfertigt seien, werde sich spätestens am Mittwoch zeigen. Dann ende die zweitägige FOMC-Sitzung. FED-Chef Powell habe sich zuletzt offen für eine Zinssenkung gezeigt, sollten die Handelskonflikte das Wirtschaftswachstum belasten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...