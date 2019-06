Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Am Freitag rutschte die Rendite für 10-jährige deutsche Staatsanleihen zeitweilig erstmals unter die Marke von -0,27% und damit auf ein neues Allzeittief, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Kontext der politischen Spannungen im Nahen Osten, der globalen Konjunkturängste sowie gedämpfter langfristiger Inflationserwartungen würden sich auch in den kommenden Tagen neue Tiefstände abzeichnen. ...

