Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA begeben eine zweijährige Anleihe (ISIN US9128286V71/ WKN A2R25P) mit einem Emissionsvolumen von 44,20 Mrd. US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz betrage 2,125% und werde erstmals anteilig halbjährlich am 30.11.2019 ausbezahlt. Die Fremdwährungsanleihe sei am 31.05.2021 fällig. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche nur 100 USD in kleinsten handelbaren Einheiten von 100 USD. Die USA würden von S&P mit einem Rating von AA+ versehen. (News vom 14.06.2019) (17.06.2019/alc/n/a) ...

