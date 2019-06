Ausufernde Arbeitszeiten prägten jahrzehntelang Führungspositionen - was freizeitliebende Menschen fernhielt. Fachkräftemangel und die Ansprüche junger Arbeitnehmer verschaffen dem Modell Führungstandem nun einen Schub.

Es gab Zeiten, da gehörte eine 60- bis 80-Stunden-Woche zum Selbstverständnis von Top-Managern und Unternehmenslenkern. Motto: Wer viel arbeitet, ist wichtig. Und wer viel Verantwortung trägt, der hat eben lange Tage.

Inzwischen setzt sich langsam eine andere Sicht durch: Führung und Verantwortung dürfen geteilt werden, ohne dadurch an Wichtigkeit oder Autorität zu verlieren. Denn nicht an der Qualifikation hapert es bei den vielen, die in der Vergangenheit keine Führung übernahmen, sondern an der Zeit oder der Bereitschaft, einen so großen Teil des Lebens für die Arbeit herzugeben. Aufstieg im Job war lange Zeit gleichbedeutend mit dem Verlust von Zeit für Kinder, Partner, Hobbies - und Erholung. Man ahnt es schon, es sind mehrheitlich Frauen, die aus diesem Grund keine Führungsverantwortung übernahmen beziehungsweise sie nur selten übertragen bekamen. Immer mehr Firmen bieten deshalb Positionen für sogenannte Führungstandems an - Jobsharing für Führungskräfte gewissermaßen.

Anna Kaiser zum Beispiel ist seit sechs Jahren Geschäftsführerin des Berliner Softwareunternehmens Tandemploy- Mit ihrer Geschäftspartnerin bildet sie eine Doppelspitze. "Früher haben wir gesagt: Wir teilen uns eine Geschäftsführerwoche von 80 Stunden und jede arbeitet humane 40 Stunden und kann auch mal vier Wochen offline in den Urlaub gehen. Jetzt hat meine Geschäftspartnerin ein Baby bekommen und arbeitet weniger Stunden, ich weiter in Vollzeit. Das geht auch wunderbar."

Solche Flexibilität im Arbeitsalltag hätte Elke Eller, Tui-Personalvorständin und zugleich ehrenamtliche Vorsitzende des Bundesverbands der Personalmanager (BPM), vor zwanzig Jahren auch gerne gehabt. Die Mutter zweier erwachsener Kinder versucht heute, dies zumindest für jüngere Arbeitnehmer möglich zu machen. "Ich verstehe nicht, warum Führung im Tandem oder in Teilzeit nicht möglich sein sollte. Früher vereinten viele Führungskräfte mehrere Funktionen auf sich - sie konnten auch nicht überall sein", sagt Eller. Das Bedürfnis nach Flexibilität sei außerdem nun einmal lebensphasenabhängig.

Jobsharing-Modelle oder - im Falle von Leitungsaufgaben - eben Führungstandems sind an sich keine ganz neue Idee. Neu ist laut Anna Kaiser der Gedanke, die geteilten Aufgaben und die geteilte Verantwortung aus dem klassischen Arbeitszeitschema herauszulösen. Es müssen nicht mehr fünf Wochentage mit insgesamt 40 Arbeitsstunden verteilt werden, die Flexibilität beginnt schon an einem früheren Punkt. "Solange wir in solch eingeschränkten Systemen denken, schränken wir uns selbst in den Möglichkeiten der Flexibilisierung ein", sagt Kaiser. In ihrem Unternehmen sei mittlerweile sogar die Unterscheidung zwischen Vollzeit (gleich 40 Stunden) und Teilzeit (weniger als 40 Stunden) abgeschafft worden. "Für eine Mutter sind in einer bestimmten Phase ...

