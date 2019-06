BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Klimakonzepte der Union während der Sommerpause überarbeiten und dann im September präsentieren. Das erklärte die Saarländerin im ZDF-Morgenmagazin. Sie räumte ein, dass das Thema in der Regierung in den vergangen Jahren nicht präsent genug gewesen sei, was auch mit der Regierungsbildung im letzten Jahr und der Debatte innerhalb der Koalition zu tun gehabt habe.

"Wir müssen an unseren Konzepten noch einmal sehr hart arbeiten. Deswegen werden wir jetzt ja auch einen intensiven Prozess starten, was zum Beispiel das gesamte Thema anbelangt - Energiesteuern, Abgaben, Umlagen", sagte Kramp-Karrenbauer. Daher werde es in den nächsten Wochen keine Sommerpause, sondern eine richtige Arbeitsphase geben.

"Es kann ja nicht sein, dass uns die Menschen sagen, das was ihr bisher da geliefert habt, reicht uns nicht aus, werdet gefälligst besser", so die CDU-Chefin. "Ich bin der Meinung, eine kluge Partei muss diesen Ruf hören. Und das tun wir."

In der Nacht zum Montag haben sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss drauf geeinigt, auf der Grundlage der Ergebnisse des Klimakabinetts in der zweiten Septemberhälfte ein in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht tragfähiges Gesamtkonzept zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaziele bis 2030 vorzulegen.

