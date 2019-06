München (ots) -



- HUK-COBURG verliert Ordnungsmittelverfahren um die "Nirgendwo Günstiger Garantie" - Repräsentative Studie: CHECK24 bietet die günstigsten Kfz-Versicherungstarife



CHECK24 bietet eine "Nirgendwo Günstiger Garantie", um den Kunden immer den besten Preis zu gewährleisten. Mit dieser "Nirgendwo Günstiger Garantie" in ihrer aktuellen Ausgestaltung im Kfz-Versicherungsvergleich darf CHECK24 weiterhin werben. Das entschied das zuständige Landgericht Köln am 27. Mai 2019 und wies damit den Ordnungsmittelantrag der HUK-COBURG ab (Aktenzeichen 31 O 376/17-SH I)*.



CHECK24 kommt seinem Garantieversprechen nach



Der Antrag der HUK-COBURG sei unbegründet, da die aktuell angebotene Garantie keinen Rechtsverstoß darstelle. Laut Urteilsbegründung kommt CHECK24 seinem Garantieversprechen nun für den Gesamtmarkt der Kfz-Versicherungen nach. Im Beschluss der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln heißt es, die Garantieübernahme:



"(...) bietet dem Verbraucher für den Fall, dass er irgendwo auf dem Markt ein vergleichbares, aber günstigeres Alternativprodukt findet, den Schutz vor wirtschaftlichen Nachteilen an, indem sie [CHECK24] die finanziellen Nachteile ausgleicht."



Repräsentative Studie: CHECK24 bietet die günstigsten Kfz-Versicherungstarife



Die günstigste Kfz-Versicherung finden Verbraucher mit hoher Wahrscheinlichkeit bei CHECK24. In einer repräsentativen Stichprobe der Technischen Hochschule Rosenheim mit 1.000 Kundenprofilen bot das Münchner Vergleichsportal in rund 80 Prozent der Fälle den günstigsten Tarif. Die HUK-COBURG bot dagegen nur in seltenen Fällen den günstigsten Preis.**



Die Tester untersuchten Kfz-Versicherungstarife bei 77 Versicherern sowie den zwei größten deutschen Vergleichsportalen. Mit 1.000 repräsentativen Personenprofilen ist die Studie der Technischen Hochschule Rosenheim die umfassendste Marktstudie zum Vergleich von Kfz-Versicherungstarifen.



Bei Neuabschluss sparten CHECK24-Nutzer im Schnitt 243 Euro gegenüber dem durchschnittlichen Marktpreis. Beim Wechsel der Kfz-Versicherung sind laut Studie 155 Euro Ersparnis möglich. In beiden Fällen bot kein anderer Abschlussweg ein höheres Sparpotenzial.



CHECK24-Experten beraten bei Fragen zu Neuabschluss oder Wechsel der Kfz-Versicherung



Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfall beim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit dem Versicherer. Unsere Service-Mitarbeiter sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar.



Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sich CHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.



*Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nicht bekannt, ob die HUK-Coburg gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt hat. **Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim: http://ots.de/N7QGTA



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



