Hannover (www.anleihencheck.de) - Das zögerliche Verhalten der Anleger am Aktienmarkt hat die deutschen Staatsanleihen gestützt, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf 171,78 Punkte zugelegt.Die Kurse der US-Staatsanleihen hätten sich zum Wochenausklang nicht nennenswert verändert. Ein mögliches weiteres Anziehen sei von den jüngsten US-Einzelhandelszahlen kassiert worden. Lediglich in der langen Laufzeit sei es leicht nach oben gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...