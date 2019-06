Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit 171,99 hat der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) zum Wochenabschluss erneut ein neues Rekordhoch verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Beherrschendes Thema dürfte derzeit allerdings die große Kurslücke bei 169,01/170,98 sein, welche durch den Kontraktwechsel auf den September-Future in der vorletzten Woche entstanden sei. Per Saldo sei die Haussetendenz des Zinsbarometers absolut intakt. Dennoch würden inzwischen verschiedene Indikatoren eine überhitzte Marktverfassung signalisieren. Schließlich notiere der RSI tief im überkauften Terrain, während der trendfolgende MACD ebenfalls auf einem historisch hohen Niveau notiert. Selbst bei wöchentlicher Berechnungsweise sei der zuerst angeführte Oszillator mittlerweile in seine obere Extremzone vorgestoßen. In der Konsequenz sollten bereits investierte Anleger zwar am Ball bleiben, doch das Money Management gewinne eindeutig an Bedeutung. Da das zuvor beschriebene Rollover-Gap bestens mit dem ehemaligen Rekordstand vom Juni 2016 bei 168,86 harmoniere, sei die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung zur Gewinnabsicherung prädestiniert. (17.06.2019/alc/a/a) ...

