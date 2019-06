FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.06.2019 - 11.00 am



- CFRA CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3525 (3350) PENCE - EXANE BNP CUTS DS SMITH TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (340) PENCE - HSBC RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5300 (5200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SOCO INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 89 (97) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 150 (320) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE INITIATES DRAX GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 280 PENCE - MACQUARIE INITIATES PENNON GROUP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 870 PENCE - MACQUARIE INITIATES SEVERN TRENT WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 2300 PENCE - MACQUARIE INITIATES SSE PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1140 PENCE - MACQUARIE INITIATES UNITED UTILITIES WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 950 PENCE - MACQUARIE STARTS NATIONAL GRID WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 930 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BAT TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 2600 (2750) P - MORGAN STANLEY REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1520 P - PEEL HUNT RAISES HAMMERSON TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 350 (400) PENCE - PEEL HUNT RAISES SHAFTESBURY TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 900 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob