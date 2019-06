Der geplante Börsengang des Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) in Frankfurt könnte bis zu 400 Millionen Euro in die Kassen spülen. Die GFG-Aktien sollen für sechs bis acht Euro angeboten werden, wie die Rocket-Internet-Beteiligung am Montag in Luxemburg mitteilte.Die Papiere sollen von diesem Dienstag bis zum 25. Juni zum Kauf stehen. Angeboten werden sollen bis zu rund 49,34 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...