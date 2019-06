Aus den Präsidentschaftswahlen in Guatemala scheint sich keine absolute Mehrheit abzuzeichnen. Am 11. August könnte es zu einer Stichwahl kommen.

Die Präsidentschaftswahl in Guatemala steuert auf eine zweite Runde zu. Nach Auswertung von knapp der Hälfte der Stimmen deutete sich an, dass die Entscheidung erst in einer Stichwahl am 11. August fallen dürfte. Bis der Ausgang der am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...