Durch niedrige monatliche Raten und größere Planungssicherheit soll das flexible Finanzierungsmodell von MIR vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die Robotik erleichtern. Heruntergerechnet ist die Roboternutzung damit schon ab ca. 4 Euro pro Stunde möglich. "Obwohl der Markt für Transportroboter boomt, setzen viele Unternehmen bei Logistik-Zubehör nach wie vor auf Leasing, um finanziell nicht in Vorleistung gehen zu müssen", erklärt Thomas Visti, CEO bei MIR. Mit MIR Finance gibt es diese Option nun auch für die mobilen Transportroboter von MIR: "Das neue Leasingprogramm ermöglicht Unternehmen, bei niedrigen monatlichen Raten direkt von den Vorteilen einer Automatisierung mit mobilen Robotern zu profitieren", so Visti weiter.

Roboter ab 3,60 Euro pro Stunde

Das verfügbare Leasingpaket beinhaltet neben der Roboternutzung auch die Systemintegration sowie Wartung und Instandhaltung. Die Kosten bemessen sich nach dem jeweiligen Robotermodell und der Nutzungsdauer. So können Anwender beispielsweise einen MIR100-Roboter ab 3,60 Euro pro Stunde leasen - bei einem Einsatz von 8 Stunden pro Tag entspricht das knapp 575 Euro pro Monat. ...

