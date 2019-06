BERLIN (Dow Jones)--Die Gesetzesänderungen zur Grundsteuerreform sollen nach der Verständigung im Koalitionsausschuss vom Sonntag am Mittwoch im Kabinett gebilligt und dann bereits am Ende der nächsten Woche in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Bis zur Kabinettssitzung solle es noch zu einer Ressortabstimmung kommen, sagten zwei mit den Beratungen vertraute Personen aus dem Fraktions- und Regierungsumfeld zu Dow Jones Newswires.

Nach monatelangem Streit um die Reform hatte die Koalition "Einigkeit in allen substanziellen Fragen für die zukünftige Erhebung der Grundsteuer erzielt", wie die Koalitionäre nach dem Treffen bekanntgaben. Das abgestimmte Gesetzespaket, in dessen Entwürfe Dow Jones Newswires Einblick hatte, sieht unter anderem vor, das Grundgesetz zu ändern und "dem Bund ausdrücklich die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer zu übertragen". Zugleich sollen die Länder dieses Gesetz später durch eigene Grundsteuer-Regelungen außer Kraft setzen dürfen. Laut dem Gesetzestext soll ihnen "das Recht zu abweichenden Regelungen" eingeräumt werden.

Wie es hieß, bringen die Koalitionsfraktionen den entsprechenden Gesetzentwurf nun parallel zum Finanzministerium ins Parlament ein, um die Beratungen zu verkürzen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant eine Gesetzesregelung, die auf wertabhängigen Komponenten wie dem Grundstückswert und der Durchschnittsmiete basiert. Dies war in der Union aber auf Ablehnung gestoßen. Unions-Bundestagsfraktion und Bayern hatten auf eine Länder-Öffnungsklausel bestanden. Bayern will ein eigenes Gesetz, dass sich rein an der Fläche orientiert. Die neue Regelung machte dies möglich.

Die Kritiker befürchten Mietanstiege in Ballungsräumen durch das Modell des Finanzministers, das sich an der Wertentwicklung der Grundstücke orientiert. Die Bemessungsgrundlage soll dafür in einem vereinfachten Ertragswertverfahren ermittelt werden. Bei Wohngrundstücken soll sich der Ertragswert an der pauschalierten Nettokaltmiete pro Quadratmeter orientieren. Die Lage der Immobilie soll über den Bodenrichtwert einfließen. Um Bodenspekulationen entgegenzuwirken, sollen die Kommunen zudem einen erhöhten Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke festlegen können.

Industrie verlangt Änderungen

Für gewerblich genutzte Grundstücke soll sich die Grundsteuer an der tatsächlich vereinbarten Miete oder an der üblichen Miete orientieren - insbesondere bei selbstgenutzten Geschäftsgrundstücken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie forderte aber Nachbesserungen. "Keinesfalls darf es für Industriegrundstücke zu realitätsfernen und bürokratischen Bewertungsregeln kommen", mahnte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Eine Berechnung auf Basis von Bodenrichtwerten ergäbe "für Industriegrundstücke oft völlig überhöhte Wertansätze".

Scholz muss die Grundsteuer reformieren, weil das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren moniert und eine Neuregelung bis Jahresende verlangt hat. Für die Umsetzung haben die Verfassungsrichter der Politik aber Zeit bis Ende 2024 gegeben. Auch abweichendes Landesrecht soll nach dem Entwurf "frühestens für Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 zugrunde gelegt werden".

Mit der nun zügig geplanten Beratung will die Koalition nach eigenen Angaben sicherstellen, dass das Gesetzespaket zur Grundsteuer rechtzeitig verabschiedet wird, damit es noch in diesem Jahr in Kraft tritt. In der SPD-Fraktion regt sich allerdings bereits Widerstand gegen den Kompromiss. Länder-Öffnungsklauseln bedeuteten "mehr Bürokratie, zersplittert das Recht, belastet die Wirtschaft und ist nicht gerecht", sagte der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion, Bernhard Daldrup, der Süddeutschen Zeitung. Die Fraktion müsse sich noch einmal ausführlich damit befassen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bereits vergangene Woche eingeräumt, es werde "noch schwierige parlamentarische Beratungen und Beratungen im Bundesrat" geben. Steht bis Jahresende kein Gesetz, würde die Grundsteuer entfallen. Den Kommunen entgingen dann jährliche Einnahmen von fast 15 Milliarden Euro.

