Bei der Verleihung des German Brand Award ist Bien-Zenker für seine hervorragende Markenführung ausgezeichnet worden. In der Begründung für die Auszeichnung heißt es dazu: "Die zunehmende Homogenisierung des Hausbaumarktes macht es erforderlich, Marken mit zusätzlichen, über reine Produktleistungen hinausgehenden Imagedimensionen aufzuladen, um (wieder)erkennbar zu bleiben." Bien-Zenker ist das in den Augen der hochkarätigen Jury bestens gelungen. "Seit der Repositionierung der Marke in 2018 lässt Bien-Zenker Taten sprechen", schließt die Laudatio. Der prägnanteste Beleg dafür ist der Bau des Bienen-Begegnungshauses im Rahmen der von Bien-Zenker ins Leben gerufenen Initiative "Bienen schützen. Zukunft sichern".



Der vom German Brand Institute ausgelobte und vom Rat für Formgebung initiierte Preis für erfolgreiche Markenführung zeichnet jedes Jahr einzigartige Marken und Markenmacher aus. Sven Keller, Leiter des Marketings und der Produktentwicklung bei Bien-Zenker: "Im Vorfeld der kommunikativen Neuausrichtung haben wir uns sehr genau damit auseinander gesetzt, was für ein Unternehmen wir sind, wofür wir stehen und wohin wir uns weiterentwickeln wollen", erklärt er den Prozess. "Dabei wurde sehr deutlich, dass unser Unternehmen sehr viel mehr ausmacht, als die bis dahin sehr produktorientierte Sichtweise nach außen transportiert hat. Mit der Neupositionierung wollten wir uns unseren Kunden und der Öffentlichkeit sehr viel weiter öffnen und in der Kommunikation auch viel stärker das zum Ausdruck bringen, was unser Unternehmen im Kern ausmacht: An erster Stelle ist das die Leidenschaft, für jeden unserer Bauherren das Haus zu bauen, das individuell perfekt zu den Lebensumständen passt. Das ist unser Kerngeschäft. Aber das können wir nur, weil wir zukunftsorientiert arbeiten, immer neugierig sind - auf neue Entwicklungen aber auch auf Menschen. Und weil wir zuhören und respektvoll miteinander und mit unserer Umwelt umgehen. Damit machen wir ein weites Spektrum auf. Aber das ist Bien-Zenker. Das sind wir. Dafür haben wir eine Sprache und Bilder gesucht, die all das in unserer Kommunikation transportieren."



Außer in Sprache und Bildern fand der neue, breitere Anspruch auch in ganz konkreten Projekten seinen Ausdruck. "Auch, wenn das auf den ersten Blick nicht viel mit unserer Branche oder unserem Unternehmen zu tun hat, war uns das Thema Bienen - als es einmal da war - sehr schnell sehr wichtig", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Bienen bauen nicht nur beeindruckende Behausungen, sie leben auch ideal im Einklang mit ihrer Umwelt. Sie leben uns perfekte Nachhaltigkeit vor: das richtige Gleichgewicht zwischen sozialen, ökologischen und ökonomischen Interessen. Danach streben wir auch als Unternehmen. Darüber hinaus haben wir schnell gelernt, dass die in den Medien sehr präsente Bedrohung der Honigbiene nur die Spitze des Eisbergs ist. Allerdings sind sie auch ein Indikator für den Zustand unserer Umwelt. Und da ist offensichtlich etwas in einer Schieflage. Deshalb haben wir unser Engagement ausgeweitet und über das ursprünglich angedachte Bienenhaus hinaus die Initiative 'Bienen schützen. Zukunft sichern' angestoßen. Diese setzt sich dafür ein, Unternehmen für Projekte zu gewinnen, die mit der Honigbiene als Botschafter dem Schutz aller Insekten und der Biodiversität im Allgemeinen gelten."



Der vorläufige Höhepunkt war die Eröffnung des Bien-Zenker Bienen-Begegnungshauses im Jahr 2018. Auf dem Werksgelände im hessischen Schlüchtern können Besucher dort den Bienen ganz nahe kommen und sich über die Gefahren, die ihnen und anderen Insekten drohen informieren. Aktuell wird im Rahmen der Initiative mit einer Reihe regionaler Partner ein weiteres Bienen-Begegnungshaus in Pfullingen bei Stuttgart realisiert.



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.



