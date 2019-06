Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Am 6. Mai habe sie bereits die Aktie auf "Hold" abgestuft wegen steigender Risiken, dass die Billigflieger-Tochter Eurowings und die Frachtsparte ihre Ziele in diesem Jahr nicht erreichten, erinnerte Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung bestätige nun ihre Abstufung. Überrascht zeigte sich die Expertin allerdings vom Ausmaß der Gewinnkorrektur./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-06-17/12:58

ISIN: DE0008232125