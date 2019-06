Der US-Pharmakonzern Pfizer will sein Biopharmazeutika-Geschäft durch einen Milliarden-Zukauf ausbauen. Für 48 US-Dollar je Aktie in bar will der Konzern den Biotechnologie-Spezialisten Array übernehmen, wie Pfizer am Montag in New York mitteilte. Der Unternehmenswert wird auf rund 11,4 Milliarden Dollar (rund 10,2 Mrd Euro) taxiert. Das Management beider beteiligten Unternehmen hat dem Deal bereits zugestimmt.

Pfizer will mit dem Zukauf auf lange Sicht weiter wachsen und erachtet die Übernahme laut Mitteilung als Chance, seine Führung in der Onkologie auszubauen und sein Krebstherapie-Geschäft mit dem neu hinzukommenden Portfolio zu stärken./eas/jha/

ISIN US7170811035 US04269X1054

AXC0164 2019-06-17/13:13