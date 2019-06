Berlin (ots) -



Am Mittwochabend, 12. Juni 2019, wurde der FC Bayern München bei der offiziellen Preisverleihung von "Superbrands Germany" in Berlin zum achten Mal ausgezeichnet. Die Münchner gehören nach 2005, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016 und 2018 erneut zu den Gewinnern der "Superbrands", der größten Markenbewertungs-Organisation, die seit über 24 Jahren in 89 Ländern die besten und stärksten Unternehmensmarken auszeichnet.



Damit hat der diesjährige Bundesliga- und DFB-Pokal-Sieger seine Kompetenz auch als Marken-Champion unterstrichen - schließlich ist kein anderer Verein im deutschen Fußball so sehr zu einer Marke geworden wie der FC Bayern. Allein mit der offiziellen Smartphone-App erreicht der Verein monatlich mehr als drei Millionen Fans und vereint auf seinen Club-Medien insgesamt über 85 Millionen Follower. Mit seinen Auftritten in den sozialen Medien nimmt der deutsche Fußball-Rekordmeister seit Jahren eine Vorreiterrolle ein und lässt auf Instagram, Facebook, Twitter & Co. seine Fans ganz nah an sich heran. Dies alles hat die 22-köpfige unabhängige Jury - die nach einem standardisierten Verfahren unter den Gesichtspunkten Markendominanz, Kundenbindung, Goodwill, Nachhaltigkeit sowie Markenakzeptanz bewertet - überzeugt.



Den Superbrands Germany Award 2018/2019 bekam Philipp Mokrohs, Leiter Markenstrategie und Markenführung beim FC Bayern München, von Managing Director Superbrands Germany Norbert Lux sowie Stephen Smith, Chairman Superbrands International, bei dem exklusiven Tribute Event im historischen Meistersaal in Berlin Potsdamer Platz überreicht.



Damit wird der FC Bayern in diesem Monat schon zum zweiten Mal in puncto Markenbildung prämiert: Am 6. Juni ist der neu gestaltete Markenauftritt des Fußball-Clubs beim German Brand Award in der Kategorie "Brand Effect of the Year" mit der höchsten Auszeichnung "Best of Best" sowie in der Kategorie "Brand Design" mit dem "Winner"-Label des German Brand Award ausgezeichnet worden.



