Die neue Woche beginnt sehr ruhig, in Wien blickt man auf den Neuling NET New Energy, siehe "Möglichkeitszone Listing". und dann noch ein aktueller Blick auf die Landkarte von "iQ-Foxx says what rocks", die in Kooperation mit iq-foxx.com, deren Modell hier über knapp 30 Aktienmärkte gestülpt wird, entsteht. Das System entscheidet, ob man in die Märkte investieren sollte oder nicht, short ist nicht da. Nur Long oder Cash. In Wien ist das System derzeit nicht investiert, in Frankfurt schon. Land aktuell wie lange? Längste Serie12 Monate Längste Serieseit 2006 Australien investiert 18 (1) 52 Tage nicht investiert 326 Tage nicht investiert Brasilien investiert 161 (66) Tage nicht investiert 542 Tage investiert China nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...