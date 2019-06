Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 171,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf minus 0,24 Prozent. Gegen den Trend in der Eurozone sind die Renditen italienischer Anleihen gefallen.

Zum Wochenstart wurden in der Eurozone keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA werden Stimmungsdaten aus der Industrie und vom Immobilienmarkt erwartet. Im Wochenverlauf rückt an den Finanzmärkten die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Mittelpunkt. Mit Spannung wird erwartet, ob die Fed Hinweise auf eine an den Märkten erwartete Leitzinssenkung gibt.

Am Montagabend startet die Notenbank-Konferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Am Abend wird EZB-Präsident Mario Draghi bei einem Empfang eine Tischrede halten. Am Dienstagvormittag eröffnet er die Konferenz mit einer längeren Rede. Ob konkrete Hinweise auf die kurzfristige geldpolitische Ausrichtung der EZB fallen, ist fraglich./jsl/jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0171 2019-06-17/13:25