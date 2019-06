BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky bei dessen Antrittsbesuch am Dienstag in Berlin laut ihrem Sprecher der Unterstützung Deutschlands versichern. "Die Bundeskanzlerin wird noch einmal ... klarmachen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht, die ihre Reformen voranschreiten lässt und die weiter für ein gutes, demokratisches, rechtsstaatliches Land arbeitet", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Ein wesentliches Thema werde bei dem Treffen der Ukraine-Konflikt sein. "Einziger Referenzpunkt" für Berlin sei das Minsker Abkommen. Merkel wolle aber von Selensky auch allgemeine Informationen über sein Vorgehen hören. "Sie wird sicherlich von ihm hören wollen, wie er seine Präsidentschaft anlegt, wie er innenpolitisch agieren will, wie er zu den Reformen der letzten Jahre steht, wie er sie fortführen will." Auf Nachfrage betonte Seibert, es sei "gut möglich", dass die Gaspipeline Nord Stream 2 Thema des Gespräches sein werde. Eine Rolle der Ukraine als Gas-Transitland sei aus deutscher Sicht weiterhin "eine Notwendigkeit".

