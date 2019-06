BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will sich nach anfänglicher Skepsis nun auch in Brüssel für ein klimaneutrales Europa bis 2050 einsetzen. Der EU-Rat müsse sich in dieser Woche mit der Frage befassen, wie das Ziel erreicht werden könne, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe "klar zum Ausdruck gebracht, dass wir eine Diskussion führen müssen, wie unser Land und auch Europa bis 2050 treibhausgasneutral sein können", so Seibert. Klima- oder Treibhausgasneutralität bedeutet nicht, dass keine schädlichen Gase mehr ausgestoßen werden dürfen, sondern dass diese durch Gegenmaßnahmen wie Aufforstung oder Speicherung kompensiert werden müssen.

Deutschland galt im Kreis der EU-Staaten bislang eher als Bremser beim Klimaschutz, während sich in Brüssel auch die EU-Kommission dem Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet hat. Nur wenn das Klimakabinett der Bundesregierung eine "vernünftige Antwort" dafür finde, könne Deutschland sich dem Vorstoß von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron anschließen, hatte Merkel noch im Mai gesagt. Auch das Klimaschutzgesetz, das Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bereits vorgelegt hat, stößt in der Union auf erheblichen Widerstand.

Seibert sagte nun, es sei zu begrüßen, dass der Europäische Rat das Thema am Donnerstag und Freitag auf die Agenda gesetzt habe. "Das finden wir nicht nur gut, sondern sind auch dabei. Wir werden uns da sehr aktiv einbringen." Gerade im Bereich der Klimapolitik sei es gut, nicht nur national, sondern gemeinsam im Verbund zu handeln.

Merkel zu Besuch bei Klimaforschern

Union und SPD hatten sich am Sonntag nach einem Treffen des Koalitionsausschusses auch auf einen Zeitplan für das geplante Klimaschutzgesetz geeinigt. Demnach will die Koalition in der zweiten Septemberhälfte festlegen, wie genau das 2030-Ziel erreicht und gesetzlich umgesetzt werden soll. Es gehe um ein "in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht tragfähiges Gesamtkonzept", sagte Seibert. Am vergangenen Donnerstag hatte Merkel auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung besucht. Dieses soll bis zum 12. Juli ein Gutachten für die Bundesregierung vorlegen, wie ein Modell zur CO2-Bepreisung aussehen könnte.

"Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie", ergänzte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, Andreas Kübler. Im Klimakabinett der Bundesregierung gehe es allerdings nicht um das Jahr 2050, sondern hauptsächlich um das 2030-Ziel. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Dies sei "ein Zwischenschritt, um dann das Ziel 2050 zu erreichen", so Kübler.

