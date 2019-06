Bitcoin ging am Sonntag über die wichtige 9.000 US-Dollar-Marke. Hintergrund waren die Berichte der vergangenen Tage über Facebooks Einstieg in den Kryptomarkt, so "CNBC". Laut dem Bitcoin-Preisindex von CoinDesk ging der Preis für einen Coin der Kryptoleitwährung Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden auf bis zu 9.381,82 US-Dollar. Das letzte Mal, als Bitcoin ein Niveau von bis zu 9.000 US-Dollar ...

