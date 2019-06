Der Vertrag zum Bau des deutsch-französischen Luftkampfsystem ist ein großer Fortschritt für Airbus und Europas Verteidigungsbranche. Doch die höchste Hürde kommt erst noch.

Eigentlich hätte sich Dirk Hoke als Chef des Airbus-Verteidigungsgeschäfts an diesem Montag aus tiefstem Herzen freuen müssen. Nach langem Hin und Her einigten sich Frankreich und Deutschland am Wochenende auf einen weiteren Schritt zum Bau des neuen Luftkampfsystems Future Combat Air System (FCAS), das im Wesentlichen von Airbus und Dassault Aviation realisiert wird. Wie erwartet trat nun auch Spanien dem Bund bei. Damit gab es erstmal im großen Stil Geld für ein Projekt, das bis zum Start im Jahr 2040 Aufträge im Wert von mehr 100 Milliarden Euro verspricht und die europäische Verteidigungsbranche wieder näher an die fast schon uneinholbar entrückten Konzerne aus den USA bringen könnte.

Trotzdem wirkt Hoke dieser Tage nicht wirklich euphorisch. Ja, es sei eine gute Nachricht, sagte der der 50-Jährige bei einem Empfang im kleinen Kreis am vergangenen Freitag. "Doch leider kommen noch ein paar Herausforderungen", so der studierte Ingenieur, der 2016 zu Airbus kam.

Das ist höflich untertrieben.

Tatsächlich steht das Projekt noch vor der höchsten Hürde: Dürfen Airbus und seine Partner die Produkte am Ende auch in andere Länder exportieren? "Ohne die Erlaubnis bricht alles zusammen: das Projekt, weite Teile der europäischen Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und am Ende vielleicht sogar weite Teile unserer Branche, wenn nicht gar unsere Fähigkeit zum Bau moderner Verteidigungssysteme", so ein führender Airbus-Manager.

Auch ...

