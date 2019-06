Endlich: Die Ferienzeit rückt näher. In manchen Bundesländern starten die Schüler schon in der kommenden Woche in die lang ersehnten Sommerferien. Doch die wenigsten Familien können es sich leisten, rund sechs Wochen in den Urlaub zu fahren. Kurze Tages- oder Wochenend-Trips passen da schon besser ins Budget. Ein gutes Beispiel dafür sind Erlebnisbäder: Sie bieten Abwechslung, Spaß und Erholung gleichzeitig - und zwar nicht nur für Kinder. Auch Erwachsenen wird in den Bade-Wellnessparadiesen einiges geboten.



Erlebnisbad Ostsee-Therme Timmendorfer Strand



Kaum Wünsche offen lässt beispielsweise die Ostsee-Therme Timmendorfer Strand in Scharbeutz (Schleswig-Holstein).



Vor den Toren Lübecks liegt eines der schönsten und größten Freizeit- und Erlebnisbäder Europas. Auf rund 14.000 Quadratmetern gibt es Wildwasserkreisel, Whirlpools und ein Salinarium. Das 34 Grad warme Salzwasserbecken wirkt regenerierend auf den Körper - und soll zum Ausruhen einladen.

