FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene, kurze Woche hat am deutschen Aktienmarkt und auch an den europäischen Börsen nur wenig Veränderung gebracht, so die Analysten der Nord LB. So habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), gemessen an den Höchst- und Tiefstkursen, gerade einmal in einer Spanne von 240 Punkten bewegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...